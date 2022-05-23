Сенатор и бывший кандидат в президенты Митт Ромни призвал НАТО подготовиться к ядерному удару с территории России по США и разработал варианты ответа.

Об этом сообщает издание New York Post.



"Использование Россией ядерного оружия, несомненно, стало бы переопределяющим и переориентирующим геополитическим событием. Мы должны представить себе невообразимое, в частности, как мы будем реагировать в военном и экономическом отношении на ядерный удар по США," - заявил Ромни.

Бывший кандидат в президенты представил западным союзникам несколько вариантов в дополнение к ядерному ответу, если Владимир Путин отдаст приказ нанести ядерный удар по США.

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк призвал Европу и США подготовить протокол действий на случай применения Россией ядерного оружия.

Также "Страна" сообщала, что начальник Генштаба США заявил о возрастающем риске конфликта мировых держав. По словам Марка Милли, США больше не являются неоспоримой мировой державой и испытываются "российской агрессией", экономическим и военным ростом Китая, ядерными угрозами КНДР и нестабильностью из-за терроризма в Африке.