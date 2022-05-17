США провели успешные испытания своей сверхзвуковой ракеты AGM-183A. Ее запустили с бомбардировщика B-52 над Тихим океаном. Снаряд в пять раз превысил скорость звука, сообщают Воздушные силы.

Об этом пишет издание Defence One.

Всего таким образом испытали уже три ракеты, которые производятся компанией Lockheed Martin. Предыдущие пуски были неудачными, сообщает издание.

Журналисты сообщили, что американцы разрабатывают несколько типов сверхзвуковых ракет, чтобы догнать Россию и Китай. Они напоминают, что Москва уже применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Украине.

О том, что американцы тестируют свои аналогичные вооружения, стало известно еще 5 апреля.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовит полигон для проведения нового ядерного испытания.

Также мы писали, как в США перенесли, а потом и отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

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