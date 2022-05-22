Соединенные Штаты могут отправить спецназ в Киев.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Но не для того, чтоб воевать с российскими оккупантами. У спецназовцев будет задача по охране посольства в Украине.

По словам представителей американской администрации, сейчас такие планы рассматриваются, однако президенту Джо Байдену такое предложение пока не давали на рассмотрение.

Напомним, 18 мая Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля. Пресс-секретарь Даниэль Лангенкамп сказал, что сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию. По словам Лангенкампа, консульская деятельность не будет возобновлена ​​немедленно, а рекомендации Госдепартамента о запрете поездок остаются в силе по всей Украине.

Тем временем война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.