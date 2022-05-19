США пока не планируют посылать военную охрану в посольство в Киеве.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления представителя американского Минобороны.

При этом представитель Пентагона отметил, что в будущем не исключается переброска американских военных в посольство США в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин еще не принял по этому поводу окончательного решения.

Как писала "Страна", посольство США в Киеве возобновило работу вчера. У комплекса посольства в Киеве снова подняли американский флаг в честь официального открытия ведомства спустя три месяца после эвакуации из столицы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем Сенат США единогласно утвердил назначение Бриджет Бринк на должность посла в Украине.

Также мы рассказывали, что к 14 мая в Киеве возобновили работу почти четыре десятка посольств - а именно 35. Преимущественно это посольства стран Европы и Азии, а также представительство ООН и ЕС. Среди них посольства стран Европейского союза: Латвии, Испании, Венгрии, Австрии, Чехии, Литвы и Польши.