Австрия запретила Украине вербовать добровольцев для участия в боевых действиях на сайте украинского посольства.

Об этом стало известно из заявления МИД страны.

Еще в марте появилась информация, что страница посольства Украины в Вене в Facebook призвала иностранцев принять участие в защите страны, подвергшейся нападению России.

В связи с этим министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сообщил послу Украины, что эти призывы противоречат австрийской правовой системе и должны быть удалены. В итоге сообщение удалили.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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