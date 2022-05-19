Вернувшиеся в Киев сотрудники посольства США сфотографировались на фоне своего здания, надев точно такие же головные уборы, как у лидера Kalush Orchestra на Евровидении.

Снимки опубликованы в Твиттере посольства 19 мая.

"Стильно возвращаемся в Киев - в честь Kalush Orchestra, благодаря Александру Камышину (председателю правления АО "Укрзализныця" - Ред.) и "Укрзализныце", - сказано в подписи к фото.

Как писала "Страна", посольство США в Киеве возобновило работу вчера. У комплекса посольства в Киеве снова подняли американский флаг в честь официального открытия ведомства спустя три месяца после эвакуации из столицы. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил представитель американского Минобороны, США пока не планируют посылать военную охрану в посольство в Киеве. При этом представитель Пентагона отметил, что в будущем не исключается переброска американских военных в посольство США в Украине.

Между тем 19 мая Сенат США единогласно утвердил назначение Бриджет Бринк на должность посла в Украине. С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе.