В стрельбе в начальной школе Увальде (Техас), в результате которой погибли 14 человек, подозревают 18-летнего ученика средней школы того же города.

Об этом сообщил губернатор Грег Эбботт.

"Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя", - сказал Эбботт во время брифинга для прессы.

По его словам, 18-летний подозреваемый также мертв.

Ранее несколько источников сообщили ABC News, что подозреваемый в стрельбе в начальной школе в Техасе убит. В то же время полиция раньше сообщала, что он задержан.

По информации СМИ, после нападения возле школы, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция. Позже появилось сообщение со ссылкой на губернатора штата Техас, что в начальной школе убиты 14 детей и учитель. Преступника застрелил полицейский.

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