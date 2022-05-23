Создатель дизайна космических кораблей для киносаги "Звездные войны" Колин Кантуэлл скончался на 91-м году жизни в США.

Об этом сообщает издание Deadline.

По данным издания, смерть компьютерного дизайнера и создателя спецэффектов наступила в его доме в штате Колорадо.

Кантуэлл разработал концептуальные модели летающих объектов, знакомых поклонникам оригинальной трилогии "Звездных войн" (1977-83) во всем мире: звездные космические истребители, имперские звездные разрушители, космическая станция "Звезда смерти" и другие.



До участия в этом проекте Кантуэлл уже был известен как создатель фотоэффектов в фильме Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея" и автор технических диалогов в фильме "Близкие контакты третьего вида" Стивена Спилберга.



Прежде чем начать карьеру в Голливуде, Кантуэлл создавал образовательные программы для НАСА. В 1969 году он поддерживал связь между НАСА и астронавтами, чтобы передавать свежие новости журналисту Уолтеру Кронкайту, которые вел передачу о высадке на Луну.

Ранее мы писали, что в 2020 году умер актер, сыгравший Бобу Фетта в "Звездных войнах".

Также "Страна" сообщала, что умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".