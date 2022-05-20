Греческий композитор Вангелис, которого называли пионером электронной музыки, умер в Париже на 80-м году жизни. Об этом сообщает Ta Nea.

Автора знаменитого саундтрека к фильму "Бегущий по лезвию" госпитализировали после заражения коронавирусом. Представители композитора подтвердили, что сердце греческого сочинителя перестало биться.

"С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", - говорится в сообщении.

Вангелис Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в Агрии, Волос. Он начал сочинять в четыре года, а свое первое публичное выступление дал в шесть лет, не имея никакого музыкального образования. Он был самоучкой, несмотря на давление со стороны родителей и учителей, которые убеждали его брать уроки музыки. Однако он изучал классическую музыку, живопись и режиссуру в Академии изящных искусств в Афинах. Он повлиял на развитие разных музыкальных жанров, при этом считается пионером электронного звучания.

Награжден Оскаром за музыку к фильму "Дороги огня" в 1982 году. Он также приложил руку к успеху других фильмов: "Бегущий по лезвию", "1492: Христофор Колумб", "Александр", "Эль Греко" и другие. Он сотрудничал с Ирен Паппас и Джоном Андерсоном, а также Демисом Руссосом, с которым создал рок-коллектив Aphrodite's Child.

В 1997 году он руководил церемонией открытия 6-го Открытого чемпионата мира по легкой атлетике ИААФ, проходившего на легендарном стадионе Панатинаикос в Афинах. Работа Mythodias была выбрана в качестве официальной музыки для чемпионата мира по футболу 2002 года в Корее и Японии.

Он был одним из основателей известной группы The Forminx, которая появилась в Греции в 1960-е.

Движущей силой успеха группы стала песня Jeronimo Yanka, которая имела огромный успех, поскольку 45-битный альбом стал золотым в первую неделю после выпуска.

В 1968 году он переехал в Париж и вместе с греческим исполнителем Демисом Руссо создал "Дитя Афродиты". Считается, что успешный двойной альбом под названием 666 дал ему толчок к началу международной карьеры.

Еще будучи членом Aphrodite's Child, он робко начал заниматься и экспериментальными вещами. Все началось в 1970 году, когда он написал музыку к фильму Генри Хапьера.

В 1973 году после переезда в Лондон Вангелис начал сольную карьеру и основал собственную студию Nemo Studios.

Он выпустил свой первый сборник под названием Heaven and Hell (1975), за которым последовали другие успешные альбомы, такие как Albedo 0.3 (1976), Spiral (1977), за которые он получил Международную инструментальную премию MIDEM, Beaubourg (1978) и China (1979). В то время Папатанассиу начал приобретать мировую известность.

В 1978 году он сотрудничал с греческой актрисой Ирини Паппас над альбомом Odes, который содержит традиционные греческие песни, а в 1986 году они снова работали над альбомом Rhapsodies.

Большая часть композиций Папатанассиу была создана для создания саундтреков к фильмам. Лучшим саундтреком является "Огненные колесницы" к одноименному фильму 1981 года, получившему в 1982 году премию "Оскар" за лучший оригинальный саундтрек.

В фильме рассказывается об усилиях трех британских бегунов на Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Космические исследования волновали его с раннего детства, как он сам заявил. Этому посвящена большая часть его работ, и со временем ведущие космические агентства стали работать с греческим мастером.

В 1980 году в эфир вышел американский телесериал "Космос: личное путешествие" Карла Сагана, посвященный месту человека во Вселенной и существованию внеземной жизни. Музыкальное оформление эпизодов было создано Папатанасиу, а сериал получил премию "Эмми" и был показан в 69 странах и посмотрел 500 миллионов зрителей.

Летом 2001 года Папатанасиу представил работу "Мифодия о столпах Зевса Олимпийского". Музыка проекта была создана для сопровождения космической миссии НАСА 2001 года: Одиссея на Марс. Это было зрелищное музыкальное представление, во время которого со специальными визуальными эффектами проецировались изображения богов Древней Греции и космические снимки НАСА.

Сольные партии спектакля исполнили сопрано Джесси Норман и Кэтлин Баттл. Также принял участие London Metropolitan Orchestra, хор Национальной оперы из 120 человек, а сам композитор играл на клавишах. Спектакль транслировался по всему миру, а на стадионе "Панатинаикос" стояли огромные экраны. После окончания музыкального представления французское правительство в лице министра образования Жака Ланга наградило Папатанасиу Орденом Почетного легиона на церемонии.

Два года спустя НАСА наградило Вангелиса медалью за общественный вклад в знак признания его выдающегося вклада в ее видение. Эта награда является высшей наградой, присуждаемой Американской неправительственной организацией.

В 2013 году НАСА во второй раз приняло музыку Папатанассиу с оригинальным музыкальным произведением, созданным для кадрирования видео, которое впервые изображает совместное движение Земли и Луны. Видео было снято во время путешествия к Юпитеру.

В ноябре 2014 года Европейское космическое агентство (ЕКА) предложило Папатанасиу написать музыку для первой исторической посадки кометы. Таким образом, он сочинил музыкальную трилогию ("Прибытие", "Путешествие Филы" и "Вальс Розетты"), которая была представлена ​​ЕКА после успешной посадки "Розетты" на комету 67P.

В 1995 году, как дань уважения его музыкальному вкладу, а также его любви к космосу, Центр малых планет Международного астрономического союза назвал композитора в честь астероида 6354 Главного пояса, который теперь называется 6354 Вангелис.

Примечательна и работа Вангелиса Папатанасиу в театре. В 1983 году он написал музыку к спектаклю Михалиса Какоянниса "Электра" в Древнем театре Эпидавра с Ирини Паппас в главной роли.

Он также сотрудничал с Королевским балетом, создав музыку для трех спектаклей: RB Sque (1980), представленного в Королевском театре Друри-Лейн, "Франкенштейн" (1985) и "Красавица и чудовище" (1986).

Интерес Вангелиса к искусству не ограничивался написанием музыки. В 1997 году он сделал свою первую попытку стать режиссером, спроектировав и проведя церемонию открытия 6-го Открытого чемпионата мира по легкой атлетике ИААФ, который проходил в Панатинаикосе, Афины.

В 2003 году он показал свои способности к живописи, представив 70 собственных картин на Валенсийской биеннале в Испании. После успеха выставки Vangelis Pintura его работы выставлены в крупных галереях по всему миру.

В том же году Папатанасиу также представил книгу, содержащую некоторые из его самых красивых работ, под названием Vangelis.