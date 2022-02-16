В Индии на семидесятом году жизни умер композитор и певец Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), который считался классиком "эпохи диско" в Болливуде

Об этом сообщает Press Trust of India.

Указано, что 69-летний певец находился в больнице в течении месяца, но в понедельник его выписали. Однако уже во вторник его состояние здоровья ухудшилось.

"Его семья вызвала врача на дом. Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. Он умер из-за СОАС (обструктивного апноэ сна) незадолго до полуночи", - рассказал директор клиники.

Причиной смерти стало обструктивное апноэ сна, состояние, при котором у человека во сне происходят частые остановки дыхания и возникает ряд других последствий.

Именно Лахири считается композитором, который привнес в фильмы Болливуда музыку диско, в прессе его даже называли "королем диско". Среди известных фильмов, к которым он написал музыку: "Танцор диско" (1982), "Танцуй, танцуй" (1987), "Любовь, любовь, любовь" (1989).

Напомним, на 76-м году жизни умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман.

Также сообщалось, что в России умерла актриса из фильмов "Елки" и "Стиляги" Евгения Брик.