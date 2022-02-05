В субботу, 5 февраля, в возрасте 75 лет скончался режиссер телесериала "Улицы разбитых фонарей" Виктор Бутурлин.

Об этом сообщает пресс-служба киностудии "Ленфильм".

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - заявили в пресс-центре.

Пока причина смерти деятеля кино неизвестна. На сайте киностудии сообщили, что позже дадут знать о месте и времени прощания с советскими и российским режиссером.

Бутурлин родился 28 июня 1946 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а затем - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Виктор Бутурлин был автором многих работ. Среди них фильм "Аплодисменты, аплодисменты…" (1984 год) с Людмилой Гурченко и Олегом Табаковым в главных ролях, а также картины "Садовник" (1987 год) и "Торможение в небесах" (1989 год). Кроме того, Бутурлин был одним из режиссеров популярнейших сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а для последнего он еще и писал сценарии.

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Также напомним, что умер актер Леонид Куравлев. 10 января стало известно, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое.