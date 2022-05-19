В школе немецкого Бремерхафена двое человек человек открыли стрельбу. Есть раненый
В школе немецкого города Бремерхафена двое неизвестных открыли стрельбу. По словам представителя полиции, один человек получил серьезные ранения и в настоящее время находится в больнице.
Об этом пишет Nord24.
Полиции удалось задержать одного преступника, второй убежал. Выстрелы услышала школьница, которая вызвала полицию. Она была в туалете. Учащиеся забаррикадировались в своих классах.
Напомним, в начале года в Германии студент открыл стрельбу в университете, ранил нескольких человек и застрелился.
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