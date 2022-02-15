Днем 14 февраля в Киеве поймали чудаковатого мужчину, метившего в окна Офиса президента из самодельной рогатки.

"Страна" узнала детали курьезного происшествия на Банковой, а также о судьбе мужчина.

Несмотря на комичность ситуации, переполох из-за нее поднялся нешуточный. На место "преступления" посмотреть на нарушителя с рогаткой выезжал даже сам начальник печерской полиции, а стрелка задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса - на 72 часа до выяснения.

По информации наших источников в МВД, зовут робин гуда Владимиром Голубом, ему 32 года, он живет в общежитии на Теремках. Под Офис президента мужчина пришел с целью протеста. Правда, что конкретно ему не нравилось, Голуб толком пояснить не смог.

С собой он прихватил собственноручно изготовленную рогатку с желтой резинкой и три десятка металлических шариков. Пристроился у фасада здания на Банковой и принялся стрелять по окнам. В результате стрельбы было повреждено окно на третьем этаже Офиса президента. После этого мужчина был схвачен бойцами Управления госохраны. При задержании у него изъяли рогатку и два десятка металлических шариков.

Хотя эти шалости с рогаткой по админкодексу тянут максимум на мелкое хулиганство, инцидент раскрутили по полной и собираются вручить "ворошиловскому стрелку" подозрение по тяжкому преступлению - части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием заранее приспособленного предмета). Наказание там нешуточное - до семи лет тюрьмы.

Ранее "Страна" публиковала сообщение Нацполиции по поводу этого мужчины с рогаткой.

А на днях мы писали, что правоохранители столицы задержали молодого мужчину, который молотком повредил окно здания Верховной Рады.