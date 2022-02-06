В Киеве правоохранители задержали молодого мужчину, который повредил окно здания Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 6 февраля.

"Сегодня во время несения службы на прилегающей к Верховной Раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания. Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", – указывается в сообщении.

Полицейские выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). Сейчас с задержанным общаются следователи.

Ранее мы рассказывали, как 20 марта прошлого года, в день рождения Сергея Стерненко, его сторонники устроили митинг на Банковой, в ходе которого атаковали здание Офиса президента. Они били окна, жгли стены, обливали стены краской и оставили оскорбительные надписи.

Также мы писали о том, как в Черновцах мужчина с криками "Лжецы" выбил дверь горсовета.