В ночь на 13 декабря, накануне профессионального праздника судей (празднуется 15 числа) в Киеве были разбиты три машины, принадлежащие судьям.

По информации источников "Страны" в МВД, в понедельник утром на спецлинию "102" поступило сообщение от начальницы гаража суда. Женщина сказала, что некий гражданин минувшей ночью начал бить по припаркованным на улице Московской в Печерском районе машинам, которые судьи апелляционного административного суда используют в качестве служебных.

В результате получили повреждения три припаркованных автомобиля: Toyota Camry,Toyota Corolla и Volkswagen Passat.

Повреждения заметили только утром следующего дня и сообщили об этом в местную полицию. Заведено уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве. Сейчас оперативники пытаются установить личность дебошира и привлечь его к уголовной ответственности.

Среди вероятных мотивов преступления может быть личная неприязнь к судьям, работающим в апелляционной административной инстанции, куда стекаются все апелляционные жалобы со всей страны, либо же личный мотив мести за какое-нибудь рассмотренное дело.

Ранее "Страна" рассказывала, что судья одного из райсудов Харькова направил в Высший совет правосудия жалобу о вмешательстве в его профессиональную деятельность. По его словам, его пытались подкупить ксерокопиями стодолларовых купюр.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области хулиган устроил засаду на полицейских и разбил их авто.