В Киеве правоохранители задержали мужчину, который стрелял из рогатки металлическими шариками по окнам здания Офиса Президента Украины.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции в понедельник, 14 февраля.

"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса Президента, в результате чего было повреждено стекло двух окон", - говорится в сообщении Национальной полиции.

Правонарушителя доставили в районное управление полиции для установления мотивов поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве правоохранители задержали молодого мужчину, который повредил окно здания Верховной Рады. Полицейские выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

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