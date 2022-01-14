В курортном селе Поляницы, что в Ивано-Франковской области, киевлянин устроил стрельбу с балкона гостиницы. Теперь его могут лишить разрешения на хранение и ношение пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

Инцидент произошел поздним вечером 13 января. В полицию поступило сообщение о том, что в Полянице раздаются выстрелы.

Как выяснили правоохранители, стрельбу устроил 48-летний киевлянин, который отдыхал в одной из гостиниц. Он стрелял в воздух с балкона своего номера.

Во время стрельбы никто не пострадал. У мужчины изъяли оружие - пистолет "Форт-17Р", на который у него было разрешение. На жителя столицы составлены административные протоколы по статьям о мелко по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка). Решается вопрос, чтобы лишить мужчины разрешения на хранение и ношение пистолета.

Напомним, в колледже Черкасской области двое студентов планировали устроить массовую стрельбу.

Также сообщалось, что в США 15-летний подросток открыл в школе стрельбу.