В Пакистане во время праздничной стрельбы убили депутата Мохаммада Закрия, победившего на выборах в сельский совет Пешавара.

Об этом пишет газета Business Recorder, во вторник, 21 декабря.

По данным издания, Закрия был убит, когда политические работники в районе Пешавара открыли огонь из оружия, чтобы отпраздновать победу депутата на выборах.

По предварительным данным, стрелял из оружия брат Мохаммада Закрия. В газете также добавили, что мужчина получил множественные пулевые ранения, после чего погиб на месте происшествия. Больше никто не пострадал.

Вместе с тем, по данным СМИ, полицейские во время трагедии находились рядом с местом происшествия, но не предприняли никаких действий.

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