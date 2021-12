Вечером в субботу, 18 декабря, на музыкальном фестивале в Лос-Анджелесе убили известного рэпера Drakeo the Ruler (настоящее имя Даррелл Колдуэлл - Ред.).

Об этом пишет The Associated Press.

В фестивале "Once Upon a Time", на котором произошел инцидент, были заявлены выступления таких звезд, как Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cub.

Однако приблизительно в 20:30 по местному времени (06:30 воскресенья по Киеву - Ред.) за главной сценой разгорелась потасовка, во время которой Колдуэлла серьезно ранили ножом. Музыканта госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Рэперу было 28 лет.

После инцидента организаторы отменили фестиваль. По данным полиции Лос-Анджелеса, никаких арестов пока совершено не было, расследование продолжается.

Drakeo the Ruler - уроженец Лос-Анджелеса. Он выпустил свой первый студийный альбом "The Truth Hurts" в начале 2021 года, имел уникальный стиль, названный "nervous music". Ежемесячно на Spotify его композиции набирают боле 1,5 миллиона прослушиваний. Кроме того, Колдуэлл сотрудничал с канадским рэпером Drake, вместе они работали над синглом Talk to Me.

В 2018 году Колдуэлла обвинили в убийстве первой степени, покушении на убийство и заговоре с целью убийства, совершенных в 2016 году. Рэпер находился в тюрьме. Однако в последствии его оправдали по делу о тяжком убийстве и покушении на убийство. Колдуэлл был освобожден из тюрьмы в ноябре 2020 года после того, как окружная прокуратура предложила ему сделку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ноябре в США застрелили рэпера Young Dolph. Инцидент произошел в городе Мемфис (штат Теннесси).

Также мы сообщали, что в ноябре на музыкальном фестивале в США в давке погибли 8 человек, 17 зрителей попали в больницу.