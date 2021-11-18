В среду, 17 ноября, в США застрелили рэпера Young Dolph. Инцидент произошел в городе Мемфис (штат Теннесси).

Об этом в Twitter сообщил мэр Мемфиса Джим Стрикленд.

В местном отделе полиции сообщили, что стрельба произошла днем 17 ноября в доме № 2370 на бульваре Airways, в южной части города. Полицейские прибыли на место инцидента в 12:24 (20:24 по киевскому времени - Ред.). Пока у правоохранителей нет информации о подозреваемых. По информации местных СМИ, рэпера застрелил неизвестный на входе в пекарню Makeda's Homemade Cookies.

Рэперу Young Dolph было 36 лет, его настоящее имя - Адольф Роберт Торнтон-младший. Он родился 27 июля 1985 года в Чикаго, после чего в малолетнем возрасте переехал с семьей в Мемфис. По его словам, чтобы помочь семье он был вынужден в подростковом возрасте торговать наркотиками.

Торнтон-младший начал записывать микстейпы в конце 2000-х, его последний сольный альбом Rich Slave (2020) дебютировал на четвертой строчки чарта альбомов Billboard, сообщает The New York Times. Young Dolph записал совместные песни вместе с другими известными реперами, в частности — Snoop Dogg и Young Thug.

Напомним, в России популярного рэпера задержали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

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