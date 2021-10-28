В Санкт-Петербурге городской суд отпустил под домашний арест вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал. В июле 2020 года женщина расчленила супруга на мелкие куски, кроме того, ее обвиняют и в его убийстве.

О вердикте суда 27 октября сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов культурной столицы России.

Как говорится в заявлении пресс-службы, городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении для Кохал, которую обвиняют по статье 105 УК РФ об убийстве, меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд следствию отказал.

Следствие просило продлить содержание вдовы рэпера в СИЗО до 30 января 2022 года. Ходатайство об этом поступило в суд 22 октября. Адвокаты же просили о более мягкой мере, указывая на волокиту в следственных действиях. В частности, адвокат по фамилии Скурту заявила на заседании, что за последние восемь месяцев ни одного действия с обвиняемой не было проведено вовсе.

Суд принял во внимание доводы защиты и решил, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Ближайшие три месяца Кохал проведет под домашним арестом. Ей запрещено покидать квартиру, общаться с другими людьми по поводу уголовного дела и использовать средства связи. Женщину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Как писала "Страна", расчлененное тело уроженца Чернигова Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) нашли в квартире в Петербурге 30 июля 2020 года. В тот же день задержали его вдову. Ее поместили в СИЗО и неоднократно продлевали ей арест. Причем эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста.

А в середине осени 2020 года задержали мать Марины по подозрению в пособничестве убийству.