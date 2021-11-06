В Соединенных Штатах во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld произошла давка, в результате которой погибли восемь человек.

Об этом сообщает ABC13.

Так, фестиваль Astroworld, на котором произошло ЧП, должен был проходить в парке Хьюстона в Техасе 5 и 6 ноября. По предварительным подсчетам, там находилось около 50 тысяч человек.

Когда рэпер Трэвис Скотт в первый день мероприятия вышел на сцену, толпа начала сжиматься ближе к нему, началась давка.

Утром 6 ноября полиция подтвердила данные о 8 погибших на концерте в Техасе, 17 госпитализированы. Второй день фестиваля отменили.

Напомним, "Страна" писала, что бывший фронтмен коллектива "Ляпис Трубецкой", солист группы Brutto Сергей Михалок может быть привлечен к уголовной ответственности за нападение на фаната на концерте в Полтаве. Он вызвал на сцену мужчину, у которого в руках была гитара, а потом ударом в голову повалил его на пол.

За это Михалку грозит штраф или тюремное заключение, поскольку против него завели дело по статье "Хулиганство". При этом сам пострадавший обращаться в полицию не стал.