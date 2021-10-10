Российский актер Дмитрий Певцов призвал сажать рэперов в тюрьму на несколько лет ради того, чтобы избавиться от сатанизма, который якобы прослеживается в их музыке.

С таким заявлением звезда сериала "Бандитский Петербург", попавший в черные списки "Миротворца", выступил в интервью телеканалу "Спас".

"Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два - он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять", - заявил актер.

По его мнению, после того как артисты отсидят тюремные сроки, они смогут работать на благо страны.

Ранее Певцов предлагал ввести цензуру, сравнимую с той, которая была во времена СССР. По его мнению, тогда не мог выйти фильм, спектакль или выставка, "которые были ниже пояса".

Напомним, студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, который убил в университете в Перми шестерых человек, был фанатом внесенного дважды в список угроз нацбезопасности Украины российского рэпера Моргенштерна. Адвокат и музыкант уже прокомментировали данное заявление. "Может каждый стрелок фанат Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна стрелок", - написал музыкант в сториз своего Instagram.