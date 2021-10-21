Солист группы Brutto и бывший фронтмен коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве позвал на сцену фаната из первого ряда, у которого в руках была гитара. Михалок поинтересовался у того наличием билета на концерт и ударом в голову повалил его на пол.

Видео инцидента распространяют телеграм-каналы.

На записи Михалок расспрашивает мужчину на сцене: "Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?". Затем музыкант предложил слушателю самому сыграть, потом схватил поклонника за одежду и ударил головой в лицо, от чего тот упал. Выбежавшие на сцену мужчины помогли ему подняться и увели со сцены.

Судя по всему, из зрительного зала раздались какие-то неодобрительные возгласы, поскольку Михалка, похоже, пришлось удерживать от продолжения разборок.

После этого он прокомментировал ситуацию.

"Когда приходит уличный музыкант, пропитый, который попал сюда, конечно же, не за деньги... я отношусь с уважением к тому, что он пришел сюда на шару со своей гитарой. Мне пришлось ему быка зарядить, потому что если ты не готов что-то публике показать, то зачем на сцену лезть со своей балалайкой", - заявил Михалок.

Ранее "Страна" писала о том, что Михалок из "Ляписа" пообещал не выступать в Беларуси до свержения Лукашенко.

Также мы сообщали, что во время протестов в Беларуси Сергей Михалок из "Ляписа" выступал с концертами в ночных клубах Одессы.