На видео попал жуткий случай, который произошел в Подольске Одесской области. Там 37-летний мужчина на улице облил себя бензином и поджег себя возле административного здания территориального подразделения полиции

На помощь несчастному подоспели работники охранной службы. На опубликованном в сети видео можно рассмотреть, как охранники выскочили из своего авто, достали из багажника огнетушитель и бросились на помощь.

По данным местных телеграм-каналов, пострадавший мужчина выжил и находится в больнице. О мотивах его поступка не сообщается.

Напомним, на днях в Харькове полиция спасла мужчину, который совершил самоподжог после семейной ссоры.

Как сообщалось, утром 14 января под Днепром водитель ВАЗа сгорел заживо при столкновении его авто с пассажирским автобусом.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД рассказали подробности об инциденте с самоподжогом во время парада в Киеве, где мужчина поджег себя прямо в толпе. Благодаря быстрой реакции правоохранителей и окружающих, мужчину оперативно потушили.

Также мы сообщали, что под Киевом загорелся склад с автошинами. Площадь пожара достигла тысячи квадратов. Фото.