Патрульные Львовской области спасли мужчину, который в соцсети сообщил, что пытается совершить самоубийство.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей региона на своей странице в Facebook.

Патрульные рассказали, что на линию "102" позвонила девушка и сообщила, что ее знакомый ведет прямую трансляцию в соцсети, где попрощался со всеми и сказал, что не хочет жить. Львовянка также переслала скрин трансляции правоохранителям.

Заместитель командира роты второго батальона Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий узнали парк во Львове, где находится парень. При этом сам молодой человек отказывался говорить о своем местонахождении.

К поискам подключились другие экипажи и инспекторы роты тактико-оперативного реагирования. Савицкий и Жовтанецкий первыми добрались до места по трансляции, которое они опознали на видео, однако там никого не было.

Осмотрев территорию, они обнаружили 21-летнего львовянина на улице Стуса. По данным патрульных, у него была ранена рука, которую он хотел скрыть от них.

Полицейские сразу оказали ему медицинскую помощь и вызвали скорую. В последствии, парень рассказал, что столкнулся с трудностями, с которыми не может справиться, поэтому и пытался совершить суицид. Молодого человека госпитализировали в медучреждение.

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