В Киевской области сотрудники Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли рыбака, который был на льдине в сотне метров от берега.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером, в субботу, 8 января, на Киевском водохранилище возле села Козаровичи. 46-летний мужчина там рыбачил. Он находился на льдине в 300 метрах от берега. При этом обратно вернуться самостоятельно он не мог из-за тонкого льда.

Спасатели доставили мужчину к берегу. Он был не травмирован, без признаков обморожения.

После инцидента сотрудники ГСЧС настойчиво рекомендуют воздержаться от выхода на тонкий лед.

Всего в спасательной операции было задействовано пять сотрудников ГСЧС, две единицы техники и резиновая лодка "Шторм-450".

Кроме того, спасатели обнародовали памятку для рыбаков с правилами поведения пребывания на льду.

Ранее мы писали, как двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули на реке в Днепропетровской области. Тела погибших мужчин обнаружили на расстоянии десяти метров от берега.

Также сообщали, что в селе под Киевом погиб юный рыбак, который случайно задел удочкой высоковольтную линию.