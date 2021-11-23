В Службу спасения Сумской области поступила информация, что в городе Шостка, снаружи на подоконнике, едва держась за металлический отлив, на 3-м этаже жилого дома находится пожилая женщина.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины во вторник, 23 ноября.

По данным ведомства, один из прибывших по вызову спасателей по выдвижной лестнице поднялся к бабушке и помог ей вернуться в квартиру.

После этого в квартиру к пожилой женщине зашли полицейские и врачи "скорой помощи".

Медики осмотрели женщину 1943 года рождения и оказали ей необходимую помощь.

Сотрудники ГСЧС спасли пенсионерку, сидящую на окне третьего этажа. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

В Сумской области пенсионерке, которая сидела на окне, помогли сотрудники ГСЧС. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Соломенском районе Киева пожилая женщина упала в глубокую яму, огороженную предупреждающими знаками вокруг. Бабушке помогли взобраться на ровную поверхность несколько мужчин. Трое молодых человека держали пластиковое ограждение, которое использовали как лестницу. Сначала пенсионерка самостоятельно начала карабкаться по импровизированной лестнице, а затем уже мужчины помогли ей подняться наверх до конца.

Также мы писали, что в Запорожье пенсионерка провалилась под плитку возле областной больницы. По словам пострадавшей, она шла в медицинское учреждение, чтобы навестить там своего родственника. Чтобы помочь пенсионерке выбраться из ямы, к ней на помощь поспешили спасатели. Через некоторое время их усилиями женщина была освобождена.