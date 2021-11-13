В Луцке пенсионерка уже три года лазит в собственную квартиру через окно из-за кодового замка в подъезде.

Об этом сообщает "Конкурент".

Как известно, женщина проживает на проспекте Возрождения и каждое утро лазит через окно, используя лестницу. Парадной дверью женщина не пользуется из-за кодового замка на нем, считая, что "это от Сатаны".

Известно, что про женщину, которая лазит в квартиру через окно, журналисты писали еще в 2018 году. Тогда информацией про нее поделилась ее соседка, которая рассказала – когда жители дома собирали деньги на ремонт подъезда и установку кодового замка, пенсионерка сдала деньги только на ремонт.

По словам соседки, женщина каждое утро посещает церковь, а лестницу каждый раз прячет в подвале дома.

Напомним, под Луцком в селе Горькая Полонка восстановили деревянные буквы Hollywood, которые ранее служили туристическим объектом. Они представляют собой уменьшенную копию американского знака, который установлен в Лос-Анджелесе.

Также "Страна" рассказывала, что в Луцке, на улице Ковельской, между маршрутчиком и полицейскими произошел конфликт. Правоохранители остановили автобус, чтобы проверить соблюдение правил карантина. Водитель стал с ними спорить, в ходе конфликта мужчину скрутили и задержали.