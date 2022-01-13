Утром в четверг, 13 января, в городе Бородянка Киевской области вспыхнул пожар на складе недействующего ныне завода "Борекс". Там горят автомобильные шины. Огонь распространился на около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Бородянке, в Киевской области, на складе недействующего ныне завода "Борекс", горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров", - рассказали спасатели.

По информации ГСЧС, при пожаре никто не пострадал. Огонь тушат 27 спасателей, привлечены также семь единиц техники спецслужбы.

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