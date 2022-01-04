В Киеве горело здание неработающего яхт-клуба "Фрегат". Инцидент произошел во вторник, 4 января, на территории Гидропарка в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь вспыхнул в двухэтажном здании сегодня около 10:30. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров. Уже в 11:04 спасатели сообщили о локализации пожара, а в 11:30 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. К тушению были привлечены 15 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, накануне масштабный пожар вспыхнул в пятиэтажном отеле под Киевом, полиция выясняе причины возгорания. А в ночь на вторник, 4 января на Трухановом острове в Киеве горел комплекс ЮБК.

Также мы сообщали, что в Киеве в новогоднюю ночь горели киоски с шаурмой и пивом. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом на Минском проспекте, 4.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области под Новый год из-за взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.