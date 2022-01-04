В ночь с 3 на 4 января на Трухановом острове в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Горел комплекс ЮБК (Южный берег Киева).

Об этом сообщает "Информатор".

Информация о пожаре поступила спасателям в 23:30. По предварительной информации, загорелось деревянное здание размером 20 на 30 метров. Площадь пожара достигла 600 квадратов.

На месте работали три единицы техники и 15 человек личного состава. По состоянию на 00:20 возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

Напомним, "Страна" писала о том, как 3 января в пятиэтажном отеле под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Инцидент, в результате которого в пятиэтажном доме выгорело 800 квадратных метров, произошел в Вышгороде. Из огня спасли двух человек.

Также мы сообщали, что в Киеве в новогоднюю ночь горели киоски с шаурмой и пивом. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом на Минском проспекте, 4.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области под Новый год из-за взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.