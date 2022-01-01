В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины в Киеве Александр Макушенко, передает "УНН".

"Если мы берем время перед 00:00 и до утра, то в Киеве произошло шесть пожаров. Два были ликвидированы до прибытия наших подразделений, то есть там были незначительные возгорания. Один пожар был на Минском проспекте, 4. Там горели киоски, один из них с шаурмой и один по продаже слабоалкогольных напитков — пива", - рассказал он.

Также Макушенко рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

Напомним, в новогоднюю ночь, 1 января, в Кривом Роге пожарным пришлось срочно спасать двух пенсионеров, которые оказались заблокированы в квартире из-за возгорания. В результате пожара было повреждено домашнее имущество и входные двери. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

Также "Страна" писала, что в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины давали советы, как избежать пожароопасных ситуаций в праздничные дни.