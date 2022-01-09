В воскресенье, 9 января, на мебельной фабрике в городе Нежине Черниговской области взорвался котел, в здании начался пожар.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситациям.

Взрыв котла произошел в 14:30. В результате инцидента здание на площади 200 квадратных метров загорелось. Огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет (биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства - Ред.).

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, как на Волыни на территории сельской школы прогремел взрыв. В результате она была разрушена, учебное заведение осталось без отопления.

Также сообщали, что на Закарпатье на территории частного дома прогремел взрыв. Пострадали два пенсионера.

Кроме того, писали, что в Харьковской области на АЗС, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, произошел сильный взрыв. По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции. К тушению было привлечено 40 человек и 9 единиц техники.