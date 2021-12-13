Священник Серпуховского округа Игорь Чабан подтвердил смерть 18-летнего Владислава Струженкова - подрывника здания православной гимназии на территории женского монастыря.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, молодой человек стал единственной жертвой взрыва. Однако официально о его смерти еще не сообщалось.

"Сам взрыв произошел не внутри помещения, а на территории рядом с православной гимназией. Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца. Ребенок, который был недалеко, пострадал, у него легкое ранение ноги", - добавил священник.

В свою очередь представитель Следкома РФ заявил, что устроивший взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове жив и находится в реанимации.

Российские СМИ пишут о том, что подрывнику взрывом оторвало ногу, после случившегося от долго лежал на земле - никто не решался оказывать ему помощь, боясь, что у него может быть и другое взрывное устройство.

Также по уточненным данным, при взрыве травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших.

Российские СМИ пишут о том, что Владислав Струженков ранее заключил с психологом гимназии "антисуицидальный контракт" - письменное соглашение о том, что он берет на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда до 1 января 2022 года.

Струженков жаловался психологу, что не видит своего будущего и не хочет жить.

Напомним, сегодня рано утром в России экс-воспитанник православной школы взорвал бомбу на территории женского монастыря.

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