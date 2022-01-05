В Закарпатской области в результате взрыва газовоздушной смеси в одном из сел Тячевского района было разрушено здание летней кухни. Пострадали два пенсионера.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Инцидент случился 4 января в селе Бедевля. На территории частного домовладения произошел взрыв без дальнейшего горения. В результате была разрушена летняя кухня. Двое пенсионеров, 1940 и 1946 годов рождения, получили травмы. Пожилых людей госпитализировали.

На месте работали спасатели государственной пожарно-спасательной части города Тячев и местной пожарной команды пгт Тересва.

Сейчас специальная комиссия, которая работает на месте события, должна выяснить обстоятельства взрыва.

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