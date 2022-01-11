Во вторник, 11 января, в Харькове, возле Благовещенского собора, который находится в центре города, произошел сильный пожар. Там горело подсобное помещение.

Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

В результате возгорания образовалось сильное задымление, что запечатлено на видео. Дым затянул проезжую часть.

"11 января в 08:45 в Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар. В 09:32 пожар локализовали на площади 60 м кв. В 09:43 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 20 человек и 4 единицы техники ГСЧС", - сообщили спасатели.

Отметим, Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Харькове - один из крупнейших кафедральных соборов Восточной Европы.

Напомним, несколько дней назад в центре Харькова горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали больше ста человек. В тушении были задействованы 25 человек и пять единиц спецтехники.

Также сообщали, что в Харьковской области под Новый год из-за взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины. Пострадавшие были госпитализированы в ожоговый центр города.

Также мы писали, что в прошлом году в Харькове на предприятии по изготовлению подсолнечного масла произошел масштабный пожар. В результате погиб 24-летний парень.