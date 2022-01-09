В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке (США) погибли не менее 19 человек.

Об этом сообщает в Twitter департамент пожарной службы Нью-Йорка в воскресенье, 9 января.

Пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей.

По словам главы пожарного департамента Нью-Йорка Дэниела Нигро, дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились.

Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся на следующие этажи.

По словам Нигро, "пострадавших находили буквально на каждом этаже здания", многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожару была присвоена максимальная - пятая - категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных.

На место происшествия прибыл новый мэр города Эрик Адамс. По его словам, речь идет об одном из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города - различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Причина возгорания пока неизвестна.

В Нью-Йорке массовые жертвы в результате пожара в жилом доме. Источник: Twitter/департамент пожарной службы Нью-Йорка

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