В российском поселке Вешкайма, который находится в Ульяновской области, мужчина открыл стрельбу в детсаду, убив двоих детей и нянечку. После этого нападавший покончил с собой.

Об этом cообщает Telegram-канал Baza.

Вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа, в учреждении не было охранника.

По предварительным данным, как сообщает паблик, стрелка зовут Александр Дронин. Ему 68 лет. Правоохранители считают его вероятным убийцей, потому что оружие "Иж-27", из которого было совершено убийство, зарегистрировано на него.

Также Baza сообщает, что Дронин предупредил супругу о том, что поедет на охоту, прихватив с собой ружьё.

Ранее мы писали, что в столице Израиля Тель-Авиве произошел теракт со стрельбой и жертвами. Восемь человек получили ранения, из них четверо были в крайне тяжелом состоянии. После теракта стало известно, что один из террористов скрылся в доме, было подозрение на захват заложников.

Также сообщали, что ранее выбросившийся из окна мужчина упал на коляску и убил ребенка в Воронеже.

Кроме того, писали, как в России смертник с криками "Аллах акбар!" подорвал себя во дворе управления ФСБ. В результате сообщалось о шести раненных.