В российском Новосибирске местный житель зарезал свою возлюбленную у лифта в подъезде жилого дома в канун Нового года. Убийство попало на камеру видеонаблюдения, перед которой подозреваемый после совершения преступления начал позировать и танцевать.

Об этом сообщает в субботу, 1 января, сайт Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Инцидент произошел в обеденное время 30 декабря на улице Печатников в Советском районе города. По версии следствия, между ранее судимым безработным 25-летним подозреваемым и его 23-летней сожительницей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес возлюбленной не менее шести колото-резаных ранений. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По данным издания "Комсомольская правда", после убийства мужчина начал целенаправленно позировать перед камерой видеонаблюдения и даже станцевал на месте преступления.

Мужчину задержали спустя два дня после происшествия, 1 января. До задержания убийца скрывался у родственников в одном из поселков Ордынского района. По информации МВД, мужчина ранее уже был судим – за вымогательство. Теперь ему грозит наказание за более тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины и детали произошедшего, расследование продолжается.

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