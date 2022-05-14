Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Штаты слишком щедро помогают Украине, где идет война с Россией, в то время как странам Европы, которые больше ею затронуты, следовало бы выделять больше денег для помощи Украине.

Он выразил недовольство, что европейские страны платят "очень мало" по сравнению с США.

Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.

"Почему мы выделяем больше $40 миллиардов Украине, тогда как Европа дает очень мало? А они, очевидно, гораздо больше затронуты российским вторжением, чем США", - заявил политик. По его словам, Европа и "другие" должны "внести справедливую лепту".

Как писала "Страна", Палата представителей США одобрила предоставление рекордных $40 миллиардов Киеву 11 мая.

12 мая рассмотрение этого вопроса прошло в Сенате, и там его заблокировал сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. При этом он пояснил, что выступает не против самого выделения денег, а против того, чтобы они предоставлялись Украине без всякой "финансовой ответственности".

За это Дмитрий Кулеба упрекнул сенатора в том, что тот "задержал столь необходимую поддержку".