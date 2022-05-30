Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской конституции не является абсолютной. Это произошло 25 мая, после расстрела детей в начальной школе Техаса 18-летним убийцей.

"Идея о том, что 18-летний подросток может зайти в магазин и купить боевое оружие, предназначенное для убийства, я думаю, совершенно неверна. Просто нарушает здравый смысл. Так думал даже производитель, изобретатель этого оружия", - сказал Байден.

Затем он намекнул на необходимость реформы законов, позволяющих владеть оружием.

"Вторая поправка не является абсолютной. Когда она была принята, вы не могли владеть пушкой. Вы не могли владеть определенными видами оружия. Всегда были ограничения", - добавил Байден.

Вторая поправка к конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах.

Ранее "Страна" приводила подробности массового расстрела в техасской школе. Все 19 учеников и двое учителей школы, ставшие жертвами стрелка, были убиты в классной комнате, где забаррикадировался преступник, отбившись от первого натиска полицейских.

Между тем Байдена во время поездки в Техас 30 мая встретили возмущенные близкие детей, погибших в начальной школе.