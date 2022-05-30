Президента США Джо Байдена во время поездки в Техас 30 мая встретили близкие детей, погибших в начальной школе Ювалда во время массового расстрела 24 мая.

Родственники начали возмущённо кричать президенту: "Сделайте что-нибудь!" Он в этот момент садился в автомобиль. Байден обернулся и ответил: "Мы сделаем".

Президент посетил эту школу во время траурных мероприятий, посвященных бойне, во время которой погибли 19 маленьких детей и двое учителей.

Ранее "Страна" сообщала, что, согласно данным одних СМИ, стрелка убили, других - он был задержан.

Также мы приводили подробности массового расстрела в техасской школе. Все 19 учеников и двое учителей школы были убиты в классной комнате, где забаррикадировался преступник, отбившись от первого натиска полицейских. Кроме того, стало известно, кем был преступник. Это 18-летний Сальвадор Рамос. Его поведение стало ухудшаться в последнее время. В старшей школе над ним издевались, иногда он затевал драки. Как-то раз на встречу с другом Рамос пришел с ранами на лице: он сам порезал себя ножом "ради веселья". Затем он начал забрасывать машины яйцами, стрелял в случайных людей из пневматического ружья, размещал в соцсетях фотографии оружия, которое хотел иметь.