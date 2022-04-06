В Харькове полицейские задержали мужчину, который в составе банды расстрелял людей в машине, а затем сжег авто для имитации последствий обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Инцидент произошел 23 марта в Великобурлукском районе. Группа молодых людей похитили из фермерского хозяйства технику с зерном. Владелец с двумя работниками начали преследовать злоумышленников. Молодые люди покинули технику и скрылись. Однако вскоре вернулись, чтобы отомстить.

Сделали засаду на подъезде к селу. Как только автомобиль заехал в населенный пункт, расстреляли из автомата, которым завладели из разбитой военной колонны, вывезли машину в другое место и подожгли вместе с тремя погибшими, имитировав смерть в результате обстрела.

В полиции добавили, что "еще пятеро подельников сбежали на временно оккупированную врагом территорию".

За совершенное злоумышленникам может грозить лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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