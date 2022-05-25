На территории Бучанской громады до сих пор находят расстрелянных местных жителей. Об этом сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский в интервью "Сегодня".

"Тела обнаруживаем до сих пор. Конечно, не так массово, как в первые дни, но такие случаи есть. До этого было по 20-30 тел в день. Но это был не пик. Было, что и по 40. Пока это единичные случаи. По состоянию на 24 мая, нам известно от полиции о 420 погибших. Около 100 мертвых еще не похоронены из-за того, что либо экспертиза еще не завершилась, либо есть определенные моменты с родственниками", - сказал Шаправский.

Напомним, Буча пережила российскую оккупацию. Город Буча находился под контролем российской армии с 22 по 31 марта. Об этом рассказал руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Российские военные расстреливали, пытали и насиловали местных жителей. Многие события войдут в учебники истории под названием Бучанская резня. Сегодня в городе сложно найти человека, который бы не потерял за время оккупации хотя бы одного родственника или знакомого. О том, что пережили жители городов - спутников Киева, "Страна" подробно писала в репортаже.

Точное число погибших мирных жителей пока не установлено. В ООН заявили, что к северу от Киева обнаружены тела более 1000 гражданских, несколько сотен из которых были буквально казнены или застрелены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.