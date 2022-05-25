В Украине уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время расцветает государственная измена и мародерство, увеличилось число преступлений, связанных с обращением с оружием и угоном автотранспортных средств.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона. По его словам, часто такие преступления не связаны с военными действиями.

Так, примером, под Киевом мародеры обчистили гостиничный комплекс, откуда вынесли даже кастрюли. А в Буче поймали банду мародеров, разграбивших строймагазин на 5 миллионов гривень.

Напомним, в докладе ОБСЕ по военным преступлениям в Украине говорится об ударах по больницам, арестах "пророссийских" и пытках.

В Human Rights Watch также заявили о военных преступлениях войск РФ в Буче: это массовые казни, пытки и убийства.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.