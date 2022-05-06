Полиция Киевской области разоблачила группу мародеров, которые обворовали загородный комплекс в селе Филипповичи на сумму более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Фейсбуке правоохранителей 6 мая.

По данным полиции, пятеро местных жителей в возрасте от 18 до 57 лет в течение нескольких дней очищали гостинично-ресторанный комплекс на Бучанщине. Злоумышленники вынесли мебель, столы, ковры, посуду, забрали светильники, колонки, даже посуду и кастрюли.

"В целом же в Киевской области следователями полиции расследуется 249 преступлений данной категории. По 129 фактам лицам уже объявлено о подозрении", – отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ирпене Киевской области тероборона задержала двух мародеров, которые бросили гранату в двух местных женщин, пожаловавшихся на них.

Также мы сообщали, что в Буче поймали банду мародеров, разграбивших строймагазин на 5 миллионов гривен.