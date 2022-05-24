Служба безопасности Украины публикует данные еще 8 россиян, причастных, по версии следствия, к военным преступлениям в Киевской области. Среди них 5 солдат из РФ и 3 из ЧВК Вагнера, им инкриминируется в общей сложности 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время временной оккупации Киевщины захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли на место временного базирования. Семью пытали, пытаясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов Теробороны. Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу, пытали также ее мужа. Но не получив информации, убили сына старосты выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - рассказали в ведомстве об одном из многочисленных военных преступлений, совершенных 8 подозреваемыми россиянами.

Сообщается, что в настоящее время этим 8 захватчикам заочно уведомлено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

СБУ публикует фото и данные 8 военных преступников:

Крикунов Олег Андреевич, позывной "Калуга", 22.12.1988 г.р., военнослужащий с РФ, командир взвода, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Ванчиков Александр Александрович, 21.12.1994 г.р., военнослужащий из срф, командир отделения, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Гончиков Чингис Баторович, 30.07.1997 г.р., военнослужащий с РФ, сержант, командир отделения – командир боевой машины, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Сазанов Сергей Владимирович, 25.08.1972 г.р., член ППК "Вагнер". Сазонов Сергей Сергеевич, 24.01.1988 г.р., водитель отделения КШИ ППК "Вагнер". Сулейманов Магомедмирза Магомедрасулович, 08.12.1991 г.р., военнослужащий с РФ, командир отделения – командир боевой машины, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта). Дмитрий Виталий Владимирович, 22.02.1995 г.р., командир взвода 8 МСР, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) ВС РФ. Ступницкий Александр Александрович, 27.09.1989 г.р., личный номер М-1731, разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ППК "Вагнера".

Досудебное расследование СБУ и прокуратуры в этом уголовном производстве продолжается.