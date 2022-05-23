Адвокаты российского военного Владимира Шишимарина подадут апелляцию на приговор о пожизненном заключении за убийство мирного жителя в Сумской области.

Об этом они заявили после окончания судебного заседания, передает "Суспильне".

До приговора адвокат Шишимарина наделялся добиться для него оправдания. А жена жертвы Шишимарина была согласна на обмен его на бойцов "Азова".

Обвиняемый свою вину признал.

Это первый приговор российским военнослужащим за военные преступления в Украине.

Шишимарин - командир отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он обвинялся в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Криминального кодекса Украины).

По данным следствия, этот 21-летний российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Перед этим колонну, в которой был сержант Шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, они с сослуживцами заметили безоружного мужчину, который говорил по телефону, и застрелили его.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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