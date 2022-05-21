На Каннском фестивале обнаженная активистка протестовала против изнасилований украинок военными РФ
На Каннском кинофестивале прошла акция протеста против изнасилований украинских женщин российскими оккупантами.
Перед премьерой фильма Three Thousand Years of Longing Джорджа Миллера на красную дорожку выбежала полуобнаженная девушка с криками "Stop raping us".
Такая же надпись была у нее на груди и животе, окрашенных в цвета украинского флага, а на ее бедрах и белье были отпечатки ладоней, измазанных красной краской.
Как выяснилось, за акцией стоит французский феминистический коллектив SCUM, впоследствии выпустивший заявление: "Женщины — первые жертвы войны, которую ведут мужчины и для мужчин. Мы напоминаем, что военные изнасилования, которые являются частью российской воли к уничтожению украинского народа, являются преступлениями против человечности. Изнасилование женщин не должно быть для солдат способом опозорить врага".
Акция продолжалась не больше минуты, позже охрана накинула на девушку пиджак и вывела с красной дорожки.
Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.
Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.
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