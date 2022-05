На Каннском кинофестивале прошла акция протеста против изнасилований украинских женщин российскими оккупантами.

Перед премьерой фильма Three Thousand Years of Longing Джорджа Миллера на красную дорожку выбежала полуобнаженная девушка с криками "Stop raping us".

Такая же надпись была у нее на груди и животе, окрашенных в цвета украинского флага, а на ее бедрах и белье были отпечатки ладоней, измазанных красной краской.

Как выяснилось, за акцией стоит французский феминистический коллектив SCUM, впоследствии выпустивший заявление: "Женщины — первые жертвы войны, которую ведут мужчины и для мужчин. Мы напоминаем, что военные изнасилования, которые являются частью российской воли к уничтожению украинского народа, являются преступлениями против человечности. Изнасилование женщин не должно быть для солдат способом опозорить врага".

Акция продолжалась не больше минуты, позже охрана накинула на девушку пиджак и вывела с красной дорожки.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

